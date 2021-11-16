Москва, , 13:08 — REGNUM Стоимость нефти марки Brent за последние 15 часов успела развернуться на ходу и вновь заметно отскочила вверх, оперативно преодолев путь от десятидневного минимума в $80.67 по состоянию на 18: 20 по мск 15 ноября и до $83 за баррель сегодня, 16 ноября, утром на старте европейской торговой сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Нефть Cbc.ca

«Подобный характер движения без видимого свежего конкретного повода в очередной раз подтверждает, что среднесрочные тенденции к сохранению высокого диапазона цен «80+» продолжают преобладать на нефтяном рынке, где основная масса участников придерживается устойчивого мнения, что страны ОПЕК+ медлят с увеличением поставок, искусственно сдерживая их на фоне всё ещё активно усиливающегося спроса.

Согласно октябрьским оценкам картеля экспортёров, мировое потребление нефтепродуктов составит в среднем по текущему году 96,6 млн баррелей в сутки, а в 2022 ОПЕК+ предполагает увеличение спроса на 4,2 млн баррелей в сутки до 100,8 млн баррелей в сутки.

В вышедшем на прошлой неделе ноябрьском отчёте, участники ОПЕК+ лишь очень незначительно пересмотрели свой прежний прогноз в сторону понижения на 160 тыс баррелей в сутки по 2021 году, оставив в силе ожидаемые цифры прироста спроса за следующий год с выходом округлённо на 100,6 млн баррелей в сутки в 2022 году, что примерно на полмиллиона баррелей в сутки выше, чем средний спрос по итогам допандемийного 2019 года.

В этих условиях большинство рынка предпочитает придерживаться ожиданий, что до конца года с высокой вероятностью останется в неприкоснованности уже сформировавшийся за октябрь-ноябрь широкий коридор колебаний от $78 до $86 за баррель.

При этом рекордно ускоряющаяся в США и Европе инфляция делает вполне реальной и перспективу цен перейти скоро в следующий, более высокий диапазон цен выше $90, скажем, к середине зимы.

Значения индекса потребительских цен (CPI) в США впервые с 1991 года официально составили 6,2% год к году, тогда как и в Европе динамика аналогичного индекса ускорилась с ещё недавних 1,9%-2,1% в августе-сентябре до 4,2% к настоящему моменту.

Это не может не влиять и дальше на раскручивание инфляционной спирали, которая может вновь потянуть за собой по цепочке и ещё один подъём стоимости сырья и материалов.

Из краткосрочных факторов влияния на цены в эти дни можно отметить разговоры о потенциальной возможности раскупорить стратегические резервуары нефти в США. Президент Джо Байден и его команда могут пойти на этот шаг, так как всё больше избирателей недовольны неспособностью правительства справиться с дорогим бензином на американских заправках — именно эта тема и помогала в конце прошлой недели и в понедельник ценам на нефть снижаться.

Однако, как видно, ресурс этого понижающего фактора оказался пока довольно ограниченным, возможно ещё и с учётом того, что, даже начав продавать топливо из хранилищ, другой рукой правительству США придётся также пополнять эти же стратегические запасы снова, на рынке и по рыночным ценам.

Одновременно позитивно на нефтяной рынок успел повлиять состоявшиеся по телефону обстоятельные переговоры между Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином, которые снизили снизили шансы на возведение новых торговых барьеров между двумя крупнейшими экономиками мира, и наоборот, могут способствовать разгребанию завалов в отношениях, а значит и поддержать мировой рост.

На фоне переговоров и лучших, чем ожидалось, данных по китайской экономике в начале недели азиатские биржевые индексы показали максимум за 2,5 недели, что обычно создаёт и некоторый дополнительный фоновый позитив для сырьевых контрактов», — пояснил эксперт.

Читайте также: Нефть пытается развить восходящий импульс