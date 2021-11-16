Екатеринбург, 16 ноября, 2021, 13:08 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявлено еще 726 случаев заражения коронавирусом. Из них 230 приходится на Екатеринбург — сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Суточный показатель заразившихся коронавирусом вырос на 1. Днем ранее было зафиксировано 725 случаев.

С начала пандемии в регионе выявили уже 169 028 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели уже 150 009 свердловчан. Скончались 7951 человек.

В послании к Заксобранию губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что борьба с коронавирусом остается одной из главных задач в регионе.