Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 13:05 — REGNUM Региональное министерство образования правительства Канарских островов сообщило, что из-за плохого качества воздуха в образовательных центрах муниципалитетов Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридане, Тасакорте, Тихарафе и Пунтагорда будут приостановлены очные занятия. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Карта Канарских островов HansenBCN

Отмечается, что образовательные учреждения временно перейдут на онлайн-обучение.

Ожидается, что очень высокие уровни концентрации PM10 и SO2 будут сохраняться в западном районе в течение всего дня, учитывая преобладание восточных и юго-восточных ветров. По этой причине населению этих муниципалитетов рекомендуется максимально сократить продолжительную деятельность на открытом воздухе и проводить ее в закрытых помещениях или при улучшении ситуации.