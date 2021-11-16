Миронов ожидает полного исчезновения границ с Донбассом
Москва, 16 ноября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик стал достойным ответом на агрессивные действия Украины в отношении Донбасса, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
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Сергей Миронов
«Полагаю, что последние наглые вылазки необандеровцев стали одной из причин появления данного указа. В этот раз между народными республиками исчезли таможенные границы, в следующий раз исчезнут все остальные», — отметил Миронов.
Парламентарий убежден, что этот шаг России вызовет истерическую реакцию на Западе.
«Будем твердо и последовательно отстаивать свои национальные интересы и защищать безопасность российских граждан», — добавил он.