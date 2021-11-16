Пермь, , 13:04 — REGNUM В Пермском крае выявили 695 новых заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днем ранее. Об этом 16 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Mos.ru

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Общее число выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 131 054. Показатель заболеваемости составил 5042 на 100 тыс. населения,

Оправились от болезни 110 500 пермяков. На сегодняшний день в COVID-клиниках лечение получают 3572 пациента. В тяжелом состоянии находятся 438 пациентов. Из них 205 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Пермском крае от COVID-19 скончались 6410 человек. За последние стуки зарегистрировано 40 смертей.