Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM В Ленинградской области впервые с начала четвертой волны пандемии коронавируса осенью 2021 года зарегистрировано за сутки сразу 18 летальных исходов от COVID-19. Это на десять случаев больше, чем сутками ранее. Об этом 16 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

Память об умерших от COVID-19 ИА REGNUM

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Помимо высокой летальности, за прошедший понедельник, 15 ноября, в Ленобласти было лабораторным путем выявлено 413 новых носителей коронавируса, что на четыре случая больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество зараженных отмечено в крупных населенных пунктах, таких как Всеволожск (25), Гатчина (24), Кириши, Тихвин (по 23), Выборг (19), Мурино (15), Кингисепп (12), Бокситогорск (11) и Лодейное Поле (10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 84 689 зараженных коронавирусом. Из них 65 526 вылечились, в том числе 412 человек были выписаны по выздоровлению за прошедший день. Всего за время пандемии в регионе от COVID-19 скончались 2686 человек.

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