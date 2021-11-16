Москва, , 13:02 — REGNUM В России падение объемов выдачи льготной ипотеки частично охладит цену на новостройки в наиболее перегретых рынках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

Рынок недвижимости

«За год, с июля 2020 по июль 2021 года, ипотечный портфель увеличился на 2,384 трлн рублей, а к сентябрю 2021 года вырос еще на 0,632 трлн рублей. Это означает, что должны увеличиваться объёмы строительства жилья, то есть предложение на рынке новостроек», — сказала Школьная.

При этом она обратила внимание, что спрос зависит от многих факторов: понижения ставок, льготной ипотеки, сезонности и прочего.

«Но главное — реальные доходы населения, — сказала Школьная. — А рост доходов населения совсем не соответствует темпам роста цен на недвижимость. Чем быстрее будут расти доходы населения, тем быстрее будет расти спрос. Объем выдачи по льготной ипотеке в сентябре по сравнению со средними ежемесячными значениями за первое полугодие упал на 72%, составив 34,6 млрд рублей. Падение объемов выдачи льготной ипотеки частично охладит цену на новостройки в наиболее перегретых рынках».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что до июля 2022 года в России не произойдет существенного роста ипотечных ставок.

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