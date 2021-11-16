Ростов-на-Дону, , 13:02 — REGNUM В Ростовской области несколько снижается загрузка коек, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 ноября.

Койки для больных коронавирусом в Пермском крае Permkrai.ru

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Лечение в ковидных стационарах получают 4 985 пациентов. Загруженность коечного фонда на Дону составляет 86,5%. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 54 человека, находящиеся в тяжёлом состоянии.

На амбулаторном лечении находятся 11 847 жителей Ростовской области, получившие положительный результат теста на коронавирус.

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