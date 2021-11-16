Москва, 16 ноября, 2021, 13:00 — ИА Регнум. С начала недели рубль пусть и робко, но отыгрывает потери, понесенные в ходе обвала 12 ноября, который привел доллар к отметке 73 руб. впервые с начала октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 16 ноября, пара доллар/рубль тяготеет к уровню 72 руб., тестируя зону 72,30 руб. Евро/рубль расположилась в области 82,25 руб. после взлета выше 83,50 руб.

Эффект от слухов на геополитическом фронте исчерпал себя, но восстановление дается российской валюте с трудом, и главная проблема заключается в крепком долларе, который остается на плаву, несмотря на угасание защитного спроса после дружелюбной видеоконференции президентов США и Китая.

Оба лидера признали важность разрешения существующих споров, отдавая себе отчет в ответственности перед всем миром.

Более того, текущие поползновения рубля могут прерваться из-за новой волны роста «американца», если сегодняшний отчет подтвердит резкий скачок розничных продаж на фоне удорожания бензина и сезона предпраздничных покупок.

Фактор риска для отечественной представляет и нефть, которая держится стабильно, но безуспешные попытки более внятного роста постепенно повышают вероятность падения цен от текущих уровней, особенно на фоне прогнозирования ослабления мирового спроса и некоторой перегретости рынка после недавнего ралли.

В краткосрочной перспективе доллар может оттолкнуться от достигнутых уровней и вернуться выше области 72,60−72,70 руб., однако уверенный пробой отметки 73 руб. вряд ли состоится — для этого потребуется относительно серьезная просадка нефти.

В случае с евро, который испытывает мощное давление на рынке Форекс, у рубля гораздо больше шансов на укрепление», — считает эксперт.

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