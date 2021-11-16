Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 16 ноября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Государственное метеорологическое агентство Канарских островов поделилось снимком, на котором рядом с вулканом видно подобие торнадо. Об этом пишет испанское издание La Razón.

NASA Вулкан Кумбре-Вьеха

Отмечается, что скопление пепла и пыли, больше похожее на песчаную бурю в пустыне, было видно за километры от эпицентра.

Вулканолог Национального географического института (IGN) Рубен Лопес отметил, что эти «пепловые вихри образуются из-за ветров и количества пепла, выброшенного за последние несколько часов».