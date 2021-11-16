Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 33 летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 16 ноября.

Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 22 женщины в возрасте от 56 до 94 лет и 11 мужчин в возрасте от 43 до 83 лет. Все ковид-пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период жертвами коронавируса стали 8 209 жителей Ростовской области.

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