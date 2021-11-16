Кливленд, США, , 12:55 — REGNUM «Бостон Селтикс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 98:92.

Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс» (сс) Michael Tipton

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Рики Рубио, на счету которого 28 очков. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 23 очка.

«Бостон» одержал седьмую победу в 14 матчах сезона. «Кливленд» потерпел шестое поражение в 15 играх.

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