Кливленд, США, 16 ноября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. «Бостон Селтикс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 98:92.

(сс) Michael Tipton Эмблема баскетбольного клуба «Бостон Селтикс»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Кливленда» Рики Рубио, на счету которого 28 очков. В составе «Бостона» форвард Джейсон Тейтум набрал 23 очка.

«Бостон» одержал седьмую победу в 14 матчах сезона. «Кливленд» потерпел шестое поражение в 15 играх.

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