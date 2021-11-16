Вологда, , 12:55 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области от COVID-19 скончались 18 человек. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 2385 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным статистики, 15 ноября в регионе было выявлено 399 носителей коронавируса. Всего диагноз «COVID-19» был поставлен вологодскими врачами 84 549 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ковид-вакцинацию перед своим днем рождения прошел Дед Мороз.