Москва, , 12:55 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы на указ президента РФ Владимира Путина о помощи ДНР и ЛНР.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На воре и шапка горит: именно киевский режим напринимал противоречащих минским договорённостям законов, неоднократно ставил под сомнение актуальность комплекса мер, а также не выполнил ничего из того, что должен был как по самому документу, так и по тем решениям, которые вырабатывались в дальнейшем в рамках нормандского формат», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса.

Также российский лидер поручил правительству в месячный срок обеспечить равный допуск на российский рынок и в сферу государственных и муниципальных закупок товаров, произведённых в Донецкой и Луганской Народных Республиках.