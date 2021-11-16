Москва, 16 ноября 2021, 12:55 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы на указ президента РФ Владимира Путина о помощи ДНР и ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению республик Донбасса.
Также российский лидер поручил правительству в месячный срок обеспечить равный допуск на российский рынок и в сферу государственных и муниципальных закупок товаров, произведённых в Донецкой и Луганской Народных Республиках.