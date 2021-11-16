Баку, , 12:55 — REGNUM Вооруженные силы Армении 16 ноября предприняли попытку захватить высоты на границе на Кельбаджарском и Лачинском направлениях для получения благоприятных боевых позиций. Об этом говорится в заявлении пресс-службы минобороны Азербайджана.

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Сообщается, что в ходе боевых действий якобы были ранены двое азербайджанских военнослужащих. По данным Баку, азербайджанская сторона произвела ответные действия.

«В результате жёстких мер были разоружены и задержаны армянские военнослужащие, изъято большое количество различного огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов», — говорится в сообщении.

Баку обвинил армянскую сторону в «масштабной провокации». Раненым азербайджанским военнослужащим ничего не угрожает.

Напомним, на армяно-азербайджанской границе начался новый виток напряженности. 15 ноября Совет безопасности Армении распространил сообщение, что подразделения ВС Азербайджана якобы накануне пошли в наступление и окружили четыре армянских поста. Их удалось разблокировать в ходе переговоров. В Баку заявили, что ВС Азербайджана действовали на своей территории и отвечали на «провокации» армянской стороны.

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