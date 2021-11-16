Екатеринбург, 16 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Свердловской области назвали параметры бюджета на 2022 год. Губернатор области Евгений Куйвашев риассказал о них на заседании Законодательного собрания.

Urosario.edu.co Бюджет

Предполагается, что доходы в казну региона составят около 332 миллиардов рублей, а расходы достигнут 341 миллиард. Как и в 2021 году бюджет региона будет дефицитным, однако глава региона выразил надежду, что в 2023 и 2024 годах его удастся вывести в плюс.

Большую часть бюджета потратят на социальную сферу. Расходы на нее составят 236 миллиардов рублей или порядка 70% от общей суммы бюджета области. Евгений Куйвашев подчеркнул, что в предстоящий период населению предстоит жить в непростых условиях. В связи с этим борьба с коронавирусом остается одной из главных задач.