Томск, 16 ноября 2021, 12:54 — REGNUM Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в региональном оперативном штабе.
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«Причина смерти от COVID-19 установлена у двух человек», — говорится в сообщении оперштаба.
По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Томской области стали 613 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в регионе выявлено 52 118 носителей коронавируса, выздоровели 39 064 человека.
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