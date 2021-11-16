Томск, , 12:54 — REGNUM Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Причина смерти от COVID-19 установлена у двух человек», — говорится в сообщении оперштаба.

По данным портала «Стопкоронавирус.рф», за весь период пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Томской области стали 613 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 ноября в регионе выявлено 52 118 носителей коронавируса, выздоровели 39 064 человека.

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