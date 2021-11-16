Владивосток, , 12:53 — REGNUM Прокуратура Приморского края получила 975 листов с подписями под требованием отменить правила входа по QR-кодам в организации с массовым посещением людей. Жители региона также требуют прекратить принудительную вакцинацию, написало 16 ноября NewsBox24.

Сбор подписей Vk.com/read34

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Читайте также: От работы отстранены более 1000 приморцев без прививки от COVID-19

Всего за две недели собрано более 8,5 тыс. подписей. Авторы обращения считают введённые в регионе ограничения против распространения коронавируса антиконституционными. Они требуют, чтобы надзорное ведомство отменило соответствующие постановления правительства Приморья и главного санитарного врача края.

Как сообщало ИА REGNUM, профсоюз региона просит дать жителям Приморского края дополнительное время на вакцинацию от COVID-19 или получение медотвода. От работы в Приморье отстранили около тысячи человек.