Ставрополь, 16 ноября, 2021, 13:12 — ИА Регнум. В Ставропольском крае бывший заместитель главы администрации Новоалександровского района уличен в крупном мошенничестве. Экс-чиновника подозревают в нанесении ущерба бюджету на 6 млн рублей, сообщили 16 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как установлено, в феврале 2020 года чиновник заключил контракт от лица муниципалитета с подрядной организацией, которая обязалась выполнить работы по благоустройству в парковом комплексе в городе Новоалександровске. Однако стоимость объекта, в который, кроме всего прочего, входила декоративно-архитектурная композиция «Маяк», была сильно завышена.

Этот факт установили сотрудники регионального управления ФСБ, по материалам проверки которого было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Его расследование продолжается.

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