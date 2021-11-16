Куала-Лумпур, 16 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Министерство связи Малайзии заблокировало 4799 игорных сайтов с 2018 года, сообщает Republika.

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Блокировка сайтов была произведена по запросу полиции за нарушение закона об открытых игорных домах 1953 года.

Политика по блокировке сайтов действовала с 2018 года по 31 октября 2021 года.

За тот же период 20 025 телефонных линий были отключены за рассылку спам-сообщений, рекламирующих азартные игры в интернете.

Как сообщало ИА REGNUM, в Малайзии за прошедшие сутки скончались 53% с коронавирусной инфекцией.