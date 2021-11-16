Москва, 16 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией будет возобновлено Россией с 1 декабря, также будут сняты ограничения на регулярные и нерегулярные полеты на Кубу, в Мексику и Катар. Об этом 16 ноября сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Самолет

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 1 декабря 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов между Россией и Кубой, Мексикой, Катаром», — говорится в сообщении.

Также указывается, что с этой же даты будет возобновлено регулярное авиасообщение с Киргизией, Бангладешем, Монголией, Бразилией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Коста-Рикой и Аргентиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки в России было выявлено 36 818 случаев заражения коронавирусом.