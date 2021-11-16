Сантьяго, 16 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Сенат Чили проведет дебаты и голосование по конституционному обвинению против президента Себастьяна Пиньеры в связи с разоблачениями «досье Пандоры» о нарушениях при продаже крупного горнодобывающего проекта. Об этом пишет Prensa Latina.

G20 Argentina Себастьян Пиньера

На заседании будут присутствовать депутаты, ответственные за представление дела: Леонардо Сото, Гаэль Йоманс и Габриэль Зильбер, а также адвокат президента Хорхе Гальвес.

Пиньера обвиняется в нарушении принципа неподкупности и серьезном подрыве чести нации после того, как документы, просочившиеся в интернет, связали его и его семью с продажей горнодобывающей компании Dominga в налоговой гавани Британских Виргинских островов.

Сделка была заключена за 152 миллиона долларов США, выплачиваемых тремя частями.

Процесс импичмента президенту был одобрен в Палате представителей 9 ноября 78 голосами «за» при 67 «против» и трёх воздержавшихся.

«Я считаю, что, учитывая обстоятельства, через которые проходит страна, этический долг сенаторов — одобрить конституционное обвинение, потому что его основы неоспоримо прочны», — сказала депутат от Компартии Чили Кармен Герц.

В верхней палате для принятия решения необходимо как минимум 29 голосов из 43, тогда как у оппозиционных партий есть только 24.