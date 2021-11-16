Воронеж, , 12:48 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 749 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 16 ноября. Сутками ранее, 15 ноября, сообщалось о 758 новых случаях заражения.

Пациент на ИВЛ

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В общей сложности с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заразились 166 789 человек, выздоровевшими признаны 121 157 пациентов, в том числе за минувшие сутки — 141 человек.

Вместе с тем, число жертв инфекции в Воронежской области достигло 8 065 жителей, за сутки число умерших выросло на 77 пациентов. В том числе умерших с лабораторно подтвержденным наличием новой короновирусной инфекцией (по данным сайта стопкоронавирус. рф) — 5 352 (+26 человек).