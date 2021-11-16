Москва, , 12:48 — REGNUM С 1 декабря 2021 года в России снимаются ограничения на выполнение регулярных и чартерных авиарейсов на Кубу, в Мексику и Катар. Решение об этом принял оперштаб по предупреждению распространения коронавируса, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Мексика © «Экспоконтент»

Также с 1 декабря возобновляется регулярное авиасообщение с Коста-Рикой, Аргентиной, Бангладеш, Бразилией и Монголией. Появились новые маршруты в государства, с которым авиасообщение с Россией было официально открыто ранее.

Кроме того, принято решение увеличить с 1 декабря количество регулярных авиарейсов в Азербайджан (до 14 рейсов в неделю), а с 12 декабря возобновится железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 5 октября возобновляет авиасообщение с пятью странами, ранее приостановленное из-за пандемии COVID-19.

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