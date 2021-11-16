Москва, 16 ноября 2021, 12:48 — REGNUM Тот яростный напор вакцинаторов, которые решили, что вакцина является единственным спасением от коронавируса, очень схож с тем напором, что имел место в Перестройку, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.
По его словам, он беседовал тогда с одним его близким знакомым, который очень хорошо разбирался в экономике. И он охарактеризовал тогдашних яростных рыночников как «табун людей, усвоивших два притопа, три прихлопа, повершивших в это как в абсолютную истину, подменяющих мозг и сложность размышлений примитивом и экстазом». И этот «табун» был готов растоптать любого, кто им скажет хоть слово не по шерсти.
По его словам, деструкция «рыночного табуна» в России до сих пор не преодолена. Делаются лишь очень осторожные шаги ориентированные с одной стороны на восстановление ВПК, если брать эту сферу, а с другой стороны — на «мировой рынок». При это понимания окончательного, что любые крупные трансформации и переходы от индусриальности к постиндустриальности могут осуществляться только под руководством государства.
Отметим, что по утверждению Кургиняна, очень крупные люди, входящие в высшие страты мировой элиты, сообщали ему, что у них есть лишь два выхода из сложившегося кризиса капиталистической системы — мировая война, либо двухфазная биологическая война с использованием вируса. При чем на первой фазе применяется слабый вирус и производится замер, а на второй фазе — боевой вирус с серьезными последствиями.