Москва, , 12:48 — REGNUM Тот яростный напор вакцинаторов, которые решили, что вакцина является единственным спасением от коронавируса, очень схож с тем напором, что имел место в Перестройку, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я вспоминаю конец 80-х годов XX века, когда уже приходилось противостоять определенным тенденциям, поразительном схожим по своей типологии и психологическому накалу тому, что я сейчас вижу. Тогда это назвалось «борьба рыночников с антирыночниками». Теперь это называется борьбой «ваксеров» с «антиваксерами». Вот кто не помним, как боролись рыночники с врагами рыночной системы, могут постараться вспомнить», — заявил Кургинян.

По его словам, он беседовал тогда с одним его близким знакомым, который очень хорошо разбирался в экономике. И он охарактеризовал тогдашних яростных рыночников как «табун людей, усвоивших два притопа, три прихлопа, повершивших в это как в абсолютную истину, подменяющих мозг и сложность размышлений примитивом и экстазом». И этот «табун» был готов растоптать любого, кто им скажет хоть слово не по шерсти.

«Невозможно было убедить этих рыночников, что на самом деле они ничего не понимают, что они могли бы прочить хоть пять-десять книжек… что мир устроен иначе, что капитализм устроен иначе в Соединенных Штатах и во всем мире…», — продолжил эксперт.

По его словам, деструкция «рыночного табуна» в России до сих пор не преодолена. Делаются лишь очень осторожные шаги ориентированные с одной стороны на восстановление ВПК, если брать эту сферу, а с другой стороны — на «мировой рынок». При это понимания окончательного, что любые крупные трансформации и переходы от индусриальности к постиндустриальности могут осуществляться только под руководством государства.

«Но я сейчас хотел говорить не об этом, а о том, что такое принцип табуна. Табун — это большое количество очень страстных людей, разогретых, которые знают не так уж и много, но выучили что-то наизусть, считают себя избранниками божьим и обладателями абсолютной истины, а всех остальных — врагами народа. Вот он сейчас прет как никогда. Почему он так прет во всем мире — это отдельный вопрос. Это один табун многоликий, но он прет… Я просто вижу этот напор, и не могу не сопоставить его с тем, что слышу в очень конфиденциальных обсуждениях по поводу двух фаз биологической войны», — добавил эксперт.

Отметим, что по утверждению Кургиняна, очень крупные люди, входящие в высшие страты мировой элиты, сообщали ему, что у них есть лишь два выхода из сложившегося кризиса капиталистической системы — мировая война, либо двухфазная биологическая война с использованием вируса. При чем на первой фазе применяется слабый вирус и производится замер, а на второй фазе — боевой вирус с серьезными последствиями.