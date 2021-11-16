Москва, 16 ноября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. Госдума почтила минутой молчания память бойцов-панфиловецев, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Сегодня исполняется 80 лет подвигу бойцов 316-й стрелковой дивизии генерала-майора Панфилова. Давайте мы с вами почтим их память», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

28 героев-панфиловцев отстояли нашу страну и сделали все для того, чтобы мы с вами мирно строили жизнь, добавил он.