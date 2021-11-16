Казань, , 12:47 — REGNUM В Татарии по состоянию на 16 ноября зарегистрировано 34 455 случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 267 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выздоровели за время пандемии 27 223 ковид-пациента, скончались 1127 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 206 пациентов, количество летальных исходов возросло на пять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии полицейские задержали двоих медицинских работников одной из челнинских поликлиник, которые через посредников за вознаграждение в размере 2 тыс. рублей находили желающих получить статус вакцинированных без фактической иммунизации. Медики, пользуясь служебным положением, вносили данные в единую базу о якобы вакцинированных гражданах.

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