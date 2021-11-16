Томск, , 12:46 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 264 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 52 118. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в оперативном штабе региона.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Общее число выздоровевших в Томской области — 39 064 человека. За последние сутки коронавирусную инфекцию победили 45 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в регионе было подтверждено 254 случая заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Томский губернатор нашёл плюсы в продлении нерабочих дней и каникул