Томск, 16 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 264 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 52 118. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выздоровевших в Томской области — 39 064 человека. За последние сутки коронавирусную инфекцию победили 45 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в регионе было подтверждено 254 случая заражения.