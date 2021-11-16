Москва, , 12:43 — REGNUM В Москве за сутки выявили 2606 случаев заражения коронавирусом, сообщили 16 ноября в столичном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Показатель оказался существенно ниже, чем в предыдущие дни. Так, накануне зафиксировано 3789 заражений. А две-три недели назад суточный прирост переступал через отметку в 7−8 тысяч заражений. Из-за снизившегося прироста столица потеряла первое место среди регионов, уступив лидерство Санкт-Петербургу.

Всего в Москве с начала пандемии выявили 1 901 557 случаев заражения коронавирусом.