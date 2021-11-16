Усть-Луга, Ленинградская область, , 12:46 — REGNUM Два потенциальных резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа (ППТ) «Усть-Луга» готовы инвестировать порядка 2 триллионов рублей за три года. Об этом 16 ноября сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, передает пресс-служба администрации Ленинградской области.

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По словам Галкина, планируется создание более 5,5 тыс. рабочих мест. Таким образом ОЭЗ создаст условия для строительства одного из крупнейших в мире газоперерабатывающего и газохимического производственного комплекса, который позволит полностью заместить импортные полимеры в России.

«Проект и особые условия привлекут в Ленинградскую область сопутствующие производства переработки газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и другие промышленные производства и исследовательские центры», — отметил в свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках ПМЭФ-2021 были подписаны соглашения правительства Ленинградской области с «Балтийским Химическим Комплексом» и с оператором проекта газоперерабатывающего комплекса — компанией «РусХимАльянс» о совместной работе над созданием особой экономической зоны в Усть-Луге.

Комплекс переработки этансодержащего газа (КПЭГ) является интегрированным проектом по переработке этансодержащего газа, добываемого на месторождениях ПАО «Газпром», состоит из газоперерабатывающего завода, газохимического комплекса и объектов транспортной инфраструктуры в районе поселка Усть-Луга Кингисеппского района Ленобласти.

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