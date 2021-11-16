Новосибирск, , 12:42 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 16 ноября, объявил мораторий на установку нестационарных объектов в городе на месяц. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Мэр_и_Я».

Торговый павильон Дмитрий Cкляренко

Уточняется, что глава города поручил специалистам мэрии и администраций провести мониторинг действующих киосков.

Напомним, что ранее в городе разгорелся конфликт из-за размещения торговых павильонов на улице Высоцкого. Новосибирцев возмутило то, что нестационарный объект начали устанавливать там, где ранее запланировали сквер.

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