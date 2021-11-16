Новосибирск, 16 ноября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня, 16 ноября, объявил мораторий на установку нестационарных объектов в городе на месяц. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Мэр_и_Я».

Дмитрий Cкляренко Торговый павильон

Уточняется, что глава города поручил специалистам мэрии и администраций провести мониторинг действующих киосков.

Напомним, что ранее в городе разгорелся конфликт из-за размещения торговых павильонов на улице Высоцкого. Новосибирцев возмутило то, что нестационарный объект начали устанавливать там, где ранее запланировали сквер.