Вашингтон, 16 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. «Вашингтон Уизардс» одержал победу над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:100.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, на счету которого 31 очко. В составе «Вашингтона» защитник Спенсер Динвидди набрал 27 очков.

«Вашингтон» одержал 10-ю победу в 13 матчах сезона. «Пеликанс» потерпели 13-е поражение в 15 играх.

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