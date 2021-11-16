16 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Светлана Шаповалова, , 17:57 — REGNUM В связи с ведением с 10 ноября 2021 года запрета на реализацию «домашнего» мяса в Алтайском крае, крестьянская продукция начала уходить с официальных рынков в соцсети, ею уже бесконтрольно торгуют с рук.

Николай Богданов-Бельский. Горе. 1909

В борьбе с распространением болезней животных (африканской чумы и ящура), которая ведётся во исполнение Технического регламента Таможенного союза и Минсельхоза РФ, в Алтайском крае почему-то пострадал Человек. Сельчан лишили возможности единственного легального заработка, а потребители теперь рискуют массово заражаться трихинеллезом: это паразитарное заболевание тоже представляет собой серьезную проблему для общественного здоровья и экономики ряда стран.

В адрес губернатора, бизнес-омбудсмена, надзорных и контролирующих органов написаны десятки обращений. Когда стало понятно, что власти самоустранились от решения данной проблемы, за дело взялось региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Куда податься, или Прокурору доложено

О поступавших в ОНФ обращениях обеспокоенных сельчан руководитель алтайского исполкома ОНФ Сергей Войтюк написал в своём обращении к прокурору региона Антону Герману.

«Все это происходит в регионе, где 44% населения живет в сельской местности, и для многих семей продажа продукции ЛПХ зачастую является основным источником доходов домохозяйств. При этом отмечается фактическое отсутствие как минимум в 20 муниципальных районах края необходимой инфраструктуры: боенских пунктов, специализированных средств для транспортировки животных, оборудования и условий для надлежащей утилизации биологических отходов», — отмечает общественник.

Алтайское село

Сергей Войтюк приводит также данные региональных органов власти: боенские пункты отсутствуют в 10 районах (Бурлинский, Залесовский, Ельцовский, Калманский, Красногорский, Крутихинский, Кытмановский, Солонешенский, Солтонский, Угловский), в двух районах (Ребрихинский, Топчихинский) боенские пункты являются структурными подразделениями промышленных свиноводческих комплексов и априори не могут оказывать услуг по убою скота для ЛПХ, в 8 районах (Змеиногорский, Ключевский, Краснощековский, Курьинский, Родинский, Суетский, Табунский, Третьяковский) боенские предприятия в настоящий момент не оказывают услуг по убою скота для ЛПХ, но потенциально имеют такую возможность.

«Но даже в тех муниципальных районах, где боенские пункты есть, часто их логистическая доступность для ЛПХ отдельных населенных пунктов муниципального района весьма условна и проблематична», — подчеркнул Сергей Войтюк.

Свиноводческим ЛПХ «закручивают гайки»

По его словам, вызывают опасение планы создания вокруг свиноводческих предприятий буферных зон радиусом 30 км, в которых фактически должно быть полностью прекращено выращивание свиней в ЛПХ, в том числе для личного использования, и возможное дальнейшее ужесточение требований со стороны ветеринарной службы и Россельхознадзора в части создания надлежащих условий содержания животных в ЛПХ, которые зачастую просто невозможно исполнить для большинства, если не для всех ЛПХ региона.

Голодомор?

«С другой стороны, по прогнозным данным минсельхоза Алтайского края в ЛПХ края выращивается порядка 245 тыс., или 60% от общего числа свиней региона, которые обеспечивают мясом преимущественно население Алтайского края. Насколько объемы этого внутреннего регионального валового продукта сопоставимы с возможным экспортным объемом поставок мяса из региона на зарубежные рынки, сказать сложно.

Свинья (сс) StockSnap

Поэтому вполне логичны вопросы, дополнительно обозначаемые жителями края в ходе общения и встреч: «Будет ли необходим экспортный потенциал краевого промышленного производства мяса, если для его развития придется уничтожить внутренний рынок производства мяса на базе ЛПХ?»; «Хватит ли потенциала краевой мясной промышленности, чтобы обеспечить объемы производства мяса для населения внутри региона хотя бы на текущем уровне, не говоря уже об экспорте мяса зарубеж? И не приведут ли неумелые действия чиновников с запретами к «региональному голодомору»?» — подчеркнул Сергей Войтюк.

Общественников не слышат

Он также напомнил, что ОНФ в Алтайском крае после очередных попыток введения краевой ветеринарной службой ограничений в октябре 2021 года публично обнародовал свою позицию, обозначив целесообразность продления отсрочки на запрет оформления ветеринарных сопроводительных документов на мясо, полученное при убое животных в ЛПХ, на более длительный срок.

Ещё один пакет предложений общественники обнародовали в конце октября 2021 года на расширенном заседании межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Алтайского края, но они не были учтены.

Общественники просят прокурора провести проверку и дать оценку действ21иям (бездействиям) региональных государственных органов власти и органов местного самоуправления. Также прокурору предоставлена возможность ознакомиться с коллективным сбором подписей сельчан.

Прокуратура Ysia.ru

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на «домашнее» мясо алтайские чиновники ввели с октября 2021 года во исполнение Технического регламента Таможенного союза и Минсельхоза РФ по недопущению распространения африканской чумы и ящура. Но при этом не сделали ничего, для того чтобы в каждом районе появились убойные пункты. Новшество может обрадовать лишь перекупщиков и крупные агрохолдинги, получившие монополию на мясном рынке.

Что касается сельчан и потребителей мясной продукции, возник очень опасный прецедент с разорением первых и опасностью отравления для вторых. В целом ситуация может подорвать всю экономику региона, считает заместитель председателя комитета по аграрной политике Алтайского краевого законодательного собрания Вячеслав Лаптев (КПРФ).