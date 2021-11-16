Чебаркуль, Челябинская область, , 12:38 — REGNUM В челябинской области жителя Чебаркульского района осудили за ловлю рыбы с применением электрического тока. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Рыбалка

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По данным следствия, в сентябре 38-летний гражданин в лодке на озере Чебаркуль соединил металлический обод сачка и электрический прибор проводами. И таким образом наловил 13 щук.

Ущерб природе составил 12 тыс. рублей. Гражданин его возместил. Суд обязал его уплатить судебный штраф в размере 15 тыс. рублей.