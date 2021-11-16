Улан-Удэ, 16 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Бурятии из-за низких зарплат могут уволиться больше половины сотрудников республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС). 16 ноября в ведомстве состоялось совещание, в котором приняли участие желающие уволиться.

Цитата из видео на странице «Весь Улан-Удэ» в инстаграм Бурятские спасатели обратились к главе региона из-за низких зарплат

По их словам, им приходится большую часть времени проводить на работе, а после искать подработки на стороне, поскольку зарплаты не хватает. В результате времени на семью не остаётся совсем.

«Многие из нас, да почти все, подрабатывают. Нам приходится это делать. Кто на доставках, кто гайки крутит в СТО, кто туристов водит, бывало, таксовали. А отдыхать когда? На этой работе и так выматываешься, потом ещё на вторую идти», — передаёт «Байкал-Daily» слова спасателей.

Всё это также отражается на профессионализме сотрудников, поскольку брать на работу из-за кадрового дефицита приходится практически всех желающих. При этом часть из них увольняется через год-два работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в среднем зарплаты сотрудников БРПСС едва превышают 28 тыс. рублей. В руководстве ведомства согласились, что это недостойная оплата труда людей, которые постоянно находятся на дежурстве, выездах, рискуют жизнями и здоровьем.

По итогам совещания директор ГКУ РБ «Центр по ГО, защите населения и территорий от ЧС» Геннадий Буянтуев обещал повторно обратиться в правительство региона для перерасчёта зарплат.