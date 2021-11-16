Красноярск, , 12:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 33 пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным портала «Стопокоронавирус.рф», за всё время в Красноярском крае умер 7041 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 142 743 носителя коронавируса (+717 за сутки). Общее число выздоровевших — 126 435 человек (+715 за сутки).

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