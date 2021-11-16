Стокгольм, , 12:43 — REGNUM Сегодня, 16 ноября, лидер «Социал-демократов» Магдалена Андерссон должна представить тальману результаты своей работы по формированию правительства Швеции. Встреча со спикером Риксдага Андреасом Норленом начнется в течение следующих минут, передает телеканал SVT.

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«В настоящее время перспективы выглядят весьма незначительными, судя по тому, что появлялось в последнее время в СМИ», — отметила репортер SVT Мимми Нильссон, которая стоит неподалеку от здания риксдага, где произойдет встреча.

Напомним, что на прошлой неделе тальман Андреас Норлен поручил Магдалене Андерссон сформировать новое правительство после отставки премьер-министра Стефана Лёвена. В настоящее время Стефан Лёвен возглавляет переходное правительство Швеции, а его полномочия сильно ограничены. В частности, его правительство не может вносить в риксдаг новые законопроекты.

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