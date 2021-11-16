Москва, 16 ноября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает неуместным политизировать вопрос о введении QR-кодов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«Не будем забегать вперед. Мы так же подходили к вопросу, когда правительство предлагало включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок», — напомнил Володин. — «Давайте на этом политику не делать. Ситуация непростая. В этом заключается ответственный подход, мы должны думать о людях, а не о политике. Политика здесь неуместна».

Совет Думы 15 ноября принял решение направить в регионы пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Срок рассылки определен в 30 дней.

«Через месяц договорились вернулись к этому вопросу. Мы с вами руководствуемся исключительно нормами федерального законодательства, регламента, законы совместного ведения направляются на изучение в регионы на месяц», — напомнил Володин.

При этом он указал на то, что один законопроект — изменения в Воздушный кодекс, вводящий QR-коды на транспорте — был направлен в рассылку на месяц для того, чтобы с ними более полно ознакомились граждане и чтобы парламентарии получили обратную связь.