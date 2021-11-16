Ставрополь, , 12:40 — REGNUM В правительстве Ставропольского края произошли кадровые изменения. Назначен и. о. заместителя главы правительства. Им стал Олег Лавров, до этого являвшийся депутатом Государственной думы VII созыва от ЛДПР. В нижней палате российского парламента он занимал пост заместителя председателя комитета по культуре.

Флаг Ставропольского края

О новом назначенце известно, что он родился в 1965 году в Перми. Сначала строил военную карьеру, окончив военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского и военную академию имени Ф. Э. Дзержинского, после чего ушел в отставку в звании полковника запаса.

После этого, вступив в ЛДПР, с 2000 года работал помощником её лидера Владимира Жириновского, а с 2011 по 2016 год — в Центризбиркоме России в должности члена комиссии с правом решающего голоса. С 2011 года Лавров числится в кадровом резерве президента РФ.