Стокгольм, 16 ноября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Бывшие лидеры партии «Умеренных» Анна Кинберг Батра и «Социал-демократов» Мона Салин разошлись во мнениях относительно того, каким будет будущее положение «Центристов» в шведской политике. Так, Салин считает, что до следующих выборов в правительстве может произойти смена, в которой «Социал-демократы» сформируют коалиционное правительство вместе с «Центристами». Об этом 16 ноября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Если Анни Лёф (лидер «Центристов» — Прим. ИА REGNUM) еще более отдалится от политики Шведских демократов, то тогда она должна более тесно сотрудничать с Магдаленой Андерссон (лидер «Социал-демократов» — Прим. ИА REGNUM)», — поделилась своим мнением Салин в эфире SVT.

Однако бывший лидер «Умеренных» Анна Кинберг Батра, с другой стороны, говорит, что члены партии «Центристов», с которыми она встречалась на протяжении многих лет, хотят большей свободы действий и лучших условий для проведения предвыборной кампании. Если они войдут в правительство, то так или иначе им придется вести переговоры с «Левыми», на что партия пойти не может.