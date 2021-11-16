Салехард, , 12:34 — REGNUM На Ямале за сутки выявлено 146 новых случаев заражения коронавирусом. При этом семь из них зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 16 ноября региональный оперштаб.

Коронавирус Permkrai.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений в ЯНАО составлял 145 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 16 ноября 56 519 заражений коронавирусом. Выздоровели 51 627 человек, 812 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).

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