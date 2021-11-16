Сеул, , 12:34 — REGNUM В Южной Корее арестовали группу из 26 человек по подозрению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Полицейского управления Сеула.

Наркотики Hdoboi.ne

По их словам, преступники ввозили наркотики из Юго-Восточной Азии, спрятав их в автозапчасти.

При задержании правоохранительные органы изъяли 6,64 кг наркотического кристалического вещества, 5,46 кг синтетического наркотика, 5191 таблетку полусинтетического наркотика и 1,04 кг «клубного наркотика» общей стоимостью 27 млрд вон (~$22,9 млн).

По делу также проходят 45 человек, покупавших наркотики.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Южной Корее задержали 23 гражданина Таиланда по подозрению в нарушении закона о наркотических средствах.

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