Москва, , 12:33 — REGNUM Восходящее движение биткоин продолжает развиваться — для похода в сторону новых ценовых рекордов, как правило, требуется коррекция чтобы набраться сил. Следующей целью является уровень в $75,2 тыс., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

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«Коррекция возможна до уровней $60,8−56,5, в то время как движение ниже $53,2 кажется маловероятным. Говорить о смене тренда можно лишь в случае ухода цен ниже $46,2. Этот сценарий будет подразумевать начало долгосрочного периода коррекции.

В текущей ситуации стоит помнить о том, что главные игроки — институционалы все еще находятся в длинных позициях и продолжают увеличивать их во время снижения цен.

Об этом говорит как информации CME, где торгуются производные инструменты, так и отсутствие какого-то сверх позитивного новостного шума, используемого для привлечения на рынок толпы, которой можно будет продавать свои монеты по завышенным ценам.

Иными словами, для окончания движения биткоина требуется кульминация, а ее пока не было.

Во время коррекции стоит подбирать наиболее интересные инструменты с целью долгосрочного хранения. Например, Decentraland — проект начавший развивать метавселенные задолго до недавнего заявления Цукерберга и ребрендинга Facebook.

Или же обратится к монетам, которые торгуются у своих минимальных отметок и не участвовали в недавнем росте цены, например, Internet Computer — проект, занимающийся построением следующей версии интернета», — пояснил эксперт.

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