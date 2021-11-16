Элиста, , 12:30 — REGNUM В Калмыкии за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном штабе 16 ноября.

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За весь период пандемии в Калмыкии COVID-19 не смогли победить 682 человека.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии период нерабочих дней положительно повлияла на эпидемическую ситуацию. Темпы вакцинации от COVID-19 также заметно выросли.

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