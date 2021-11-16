Пенза, , 12:29 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки выявили еще 397 носителей коронавируса, выздоровели 125 человек. Обновленные данные по состоянию на 16 ноября публикует общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне в регионе заболели 390 человек. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 86 399 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровел 59 791 ковид-пациент, в том числе за сутки — 125 человек.

От COVID-19 скончались 3927 пензенцев, из них 26 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, действие в России санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции продлено Роспотребнадзором до 2024 года.

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