Вологда, 16 ноября 2021, 12:28 — REGNUM Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошел Дед Мороз. Об этом в эфире РБК сообщил губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.
По его словам, 18 ноября в Великом Устюге зажжется первая новогодняя елка.
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Кувшинников также отметил, что посетить мероприятия с участием новогоднего волшебника можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки и перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.
Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти разработали пакет мер для увеличения темпов вакцинации.