Вологда, , 12:28 — REGNUM Вакцинацию от коронавирусной инфекции прошел Дед Мороз. Об этом в эфире РБК сообщил губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.

Дед Мороз Park-kuzminki.ru

«Дед Мороз привился первый и мы отметим его день рождения в Великом Устюге 18 ноября», — сообщил чиновник.

По его словам, 18 ноября в Великом Устюге зажжется первая новогодняя елка.

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Кувшинников также отметил, что посетить мероприятия с участием новогоднего волшебника можно будет только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки и перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти разработали пакет мер для увеличения темпов вакцинации.