Москва, , 12:28 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 1240 человек, сообщает 16 ноября оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Днём ранее было зафиксировано 1211 летальных исходов. При этом уже восьмой день подряд суточная смертность превышает 1,2 тыс. случаев. Последний показатель вплотную приблизился к абсолютному максимуму, установленному 13 ноября — 1241 летальный исход.

Общая смертность от коронавирусной инфекции и её осложнений достигла в России с начала пандемии, согласно официальным данным, 257 837 случаев.

За сутки в Москве скончались 97 заболевших, в Санкт-Петербурге — 78, в Подмосковье — 54.